Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.

"Мы закладываем, что проведение выборов только на территории, которая безопасна, только на территории, которая демилитаризована, и что самое главное – разоружена", - сказал Резников журналистам в пятницу.

По его словам, когда речь идет о разоружении, то в том числе имеется в виду не только незаконные формирования и выведение российских войск, но и разоружение населения.

"Если население будет иметь на руках оружие, то последствия каких-либо выборов будут очень рискованными… Хорваты занимались системным разоружением населения полтора года", - добавил министр.

В то же время, Резников отметил, что в период между деоккупацией и выборами кто-то должен заниматься функционированием данных территорий.

"Мы считаем, что самый лучший способ – это формирование там после деоккупации военно-гражданских администраций. Опыт у Украины уже есть, они достаточно успешно работают, они могут обеспечить основные запросы людей", - добавил он.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Также Резников отмечает, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в коем случае.