Резников: мы отказались от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант".

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборант". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - сказал Резников журналистам в пятницу.

По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.

"В своем большинстве люди на оккупированной территории - заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", - добавил Резников

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным, он устанавливает некие политики и принципы и будет требовать принятия отдельных профильных законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.