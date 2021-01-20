Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

Президент США Джо Байден заявил в среду, что США входят в самый смертоносный период пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы входим, возможно, в один из самых смертоносных и жестких периодов (пандемии - ИФ) коронавируса. Мы должны оставить в стороне политику и встретить эту пандемию лицом к лицу, как единая нация", - сказал он.

"Вместе, мы справимся с этим", - пообещал он согражданам.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах. Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.