Политика

19:24 20.01.2021

Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

1 мин читать
Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

Президент США Джо Байден заявил в среду, что США входят в самый смертоносный период пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы входим, возможно, в один из самых смертоносных и жестких периодов (пандемии - ИФ) коронавируса. Мы должны оставить в стороне политику и встретить эту пандемию лицом к лицу, как единая нация", - сказал он.

"Вместе, мы справимся с этим", - пообещал он согражданам.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах. Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.

Теги: #коронавирус #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 20.01.2021
Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

19:19 20.01.2021
Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

19:18 20.01.2021
Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

19:14 20.01.2021
Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США

Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США

19:02 20.01.2021
Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

18:52 20.01.2021
Байден стал 46-м президентом США

Байден стал 46-м президентом США

18:45 20.01.2021
Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией Байдена – экс-глава МИД Грищенко

Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией Байдена – экс-глава МИД Грищенко

18:40 20.01.2021
Украине надо сделать ряд необходимых шагов, чтобы обратить внимание администрации Байдена на двустороннюю повестку дня - посол Чалый

Украине надо сделать ряд необходимых шагов, чтобы обратить внимание администрации Байдена на двустороннюю повестку дня - посол Чалый

18:08 20.01.2021
Экс-глава МИД Климкин: будущая администрация Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной

Экс-глава МИД Климкин: будущая администрация Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной

17:13 20.01.2021
Трамп оставил Байдену письмо - СМИ

Трамп оставил Байдену письмо - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

Комитет Рады по нацбезопасности просит КС рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого занимаемой им должности

Конфликт на Донбассе не является и не станет замороженным - председатель ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден призывает американцев сплотиться и вместе решать проблемы

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

Правительство Украины провело совещание по наработке механизмов для выравнивания тарифов для всех социальных категорий – Офис президента

Комитет Рады по нацбезопасности просит КС рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого занимаемой им должности

Джапарова высказывается за принятие в Украине нового закона о санкциях и изменение других связанных с санкциями законов

"Евросолидарность" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт /ч, восстановить надлежащую работу АЭС и запретить импорт э/э из РФ

Конфликт на Донбассе не является и не станет замороженным - председатель ОБСЕ

Нардеп считает необходимым создание баз данных по похищенному имуществу украинских граждан в Крыму

Госдума РФ осудила политику Украины в отношении русского языка

В Харьковском горсовете экс-главу обладминистрации Кучера заменит предприниматель, баллотировавшийся в Раду от Партии Шария

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА