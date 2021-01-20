США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявляет, что пока новоизбранный президент США Джо Байден и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, Вашингтон будет оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - сказала Квин в приветственном слове по случаю инаугурации президента США.