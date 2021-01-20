Политика

15:28 20.01.2021

Госдума РФ осудила политику Украины в отношении русского языка

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Госдума РФ осудила политику Украины в отношении русского языка

Госдума РФ на заседании в среду осудила политику Украины в отношении использования русского языка в стране.

"Госдума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в принятом заявлении.

Депутаты отметили, что 16 января 2021 года вступила в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

По мнению российских парламентариев, данная норма и ранее вступившие в силу положения данного закона противоречат Конституции Украины в части свободного развития и использования русского языка и обеспечения права на обучение на родном языке.

Также в заявлении отмечается, что "отношение к правам и свободам русского и русскоязычного населения, нашим соотечественникам в Украине является основополагающим для определения государственной внешней политики РФ".

Теги: #рф #госдума #украинский_язык
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