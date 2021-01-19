Нардепы предлагают ввести в Украине ответственность за проявление сексизма в обществе

Группа народных депутатов предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и установить ответственность за проявления сексизма в обществе.

Соответствующий законопроект №4599 народные депутаты зарегистрировали в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект предлагает расширить круг правонарушений, за которые проводятся административные задержания, добавив "сексизм".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на установление административной ответственности, сроков наложения административного взимания в случае проявления сексизма, а также предоставление органам внутренних дел, в частности Национальной полиции, полномочий осуществлять административное задержание лица, которое совершило такое правонарушение.

Данный законопроект непосредственно связан с законопроектом (№4598) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете проявлений сексизма в обществе", который вводит понятие "сексизм" и устанавливает запрет на его проявления, также зарегистрированный в Верховной Раде.