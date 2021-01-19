В ходе визита Макрона в Украину могут быть подписаны несколько масштабных контрактов – посол

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину могут быть подписаны несколько очень важных и масштабных контрактов, в частности большой контракт с компанией Alstom по поставке электровозов, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Действительно, планируется визит президента Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день, прежде всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - сказал Омельченко на онлайн-конференции "7 лет после Майдана" в понедельник.

Посол выразил надежду, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько очень важных и масштабных контрактов.

"Это, прежде всего, большой контракт с компанией Alstom и правительством Украины по поставке электровозов, который предусматривает локализацию также в Украине. Мы также надеемся, что успеем проработать вопрос относительно расширения сотрудничества с компанией Alstom по строительству железнодорожных быстроскоростных путей между Киевом и Львовом, Киевом и Одессой", - отметил Омельченко.

По его словам, также планируется подписание контрактов по строительству станций питьевой воды.

"Такая станция уже построена в Мариуполе, это десятки миллионов евро, и мы надеемся, что также начнется такое строительство в Киеве и Луганске", - пояснил дипломат.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявлял, что "Укрзализныця" имеет очень устаревший парк и его стратегически нужно обновлять. На данном этапе, по его словам, "Укрзализныця" заинтересована в 50 двухсистемных электровозах, способных транспортировать от 5,5 тыс. до 6 тыс. тонн груза.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября 2019г встретился с генеральным исполнительным директором компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем и обсудил с ним перспективы реализации совместных проектов в железнодорожной сфере.

27 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что соглашение между АО "Укрзализныця" и французской Alstom будет двухэтапным: первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй – до 80.

"Планируется, что соглашение между "Укрзализныцей" и Alstom будет двухэтапным. Первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй - до 80. Первый этап этого соглашения с обязательной локализацией производства в Украине будет стоить примерно полмиллиарда евро", - сказал он.