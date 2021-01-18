Политика

23:27 18.01.2021

США проинформировали Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

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Посольство США проинформировало Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2", сообщила агентству DPA представитель министерства.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - сказала она.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что уходящая администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчка "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2". Ожидается, что об ограничительных мерах объявят во вторник: санкции коснутся как судна, так и его владельца - компании "КВТ-Рус", отмечается в сообщении.

Вторник - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа. В среду во второй половине дня состоится церемония инаугурации следующего главы государства Джо Байдена.

Теги: #сша #санкции #фрг #севпоток2
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