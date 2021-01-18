В Сенате США стартуют слушания по утверждению выдвинутых Байденом кандидатов на ключевые посты

Сенаторы США приступают во вторник к слушаниям по утверждению кандидатов на ключевые посты в администрации США, предложенных избранным президентом Джо Байденом.

Так, комитет Сената США по международным отношениям рассмотрит кандидатуру Тони Блинкена на пост госсекретаря. Он в период с 2013 по 2015 год был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы.

В комитете по делам разведки состоятся слушания по кандидатуре Эврил Хэйнс на пост директора Национальной разведки. С 2015 по 2017 год Хэйнс занимала должность заместителя директора ЦРУ. При выдвижении ее кандидатуры Байден подчеркнул, что Хэйнс, если ее кандидатура устроит сенаторов, станет первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки.

Сенаторы в комитете по вооруженным силам во вторник будут задавать вопросы на слушаниях Ллойду Остину, который в случае утверждения станет главой Пентагона в администрации Байдена. В случае назначения он станет первым афроамериканцем, возглавившим министерство обороны в США. В прошлом Остин уже стал первым афроамериканцем, возглавившим Центральное командование США.

Кроме того, на вторник запланированы слушания в профильных комитетах по кандидатуре бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов, бывшего замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркаса на пост министра внутренней безопасности и экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.

Американские СМИ отмечают, что обычно утверждения кандидатур начинаются намного раньше, чем в этот раз. Сейчас Сенат США начинает рассматривать этот вопрос за один день до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Так, к примеру, более чем за неделю до момента вступления Дональда Трампа в должность президента США шесть членов его кабинета были утверждены верхней палатой.

На минувших выходных лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "нам нужно сделать так, чтобы люди быстро оказались на своих постах. Ввиду кризиса в нашей стране, мы не можем ждать".

Телеканал CNN со своей стороны указывает, что, если в Сенате утвердят кандидатов, выдвинутых Байденом, то это будет самая расово разнообразная администрация президента за всю историю США. В частности, в ней будет избранный вице-президент Камала Харрис с индийскими и ямайскими корнями, кандидат на пост министра обороны, афроамериканец Ллойд Остин, кандидат на должность министра внутренней безопасности Алехандро Майоркас кубинского происхождения и кандидат на должность посла США в ООН афроамериканка Линда Томас-Гринфилд. Предыдущий рекорд установил президент Барак Обама. Более 40% в его администрации не были белыми.

Процесс утверждения кандидатов на высокие должности в администрации США - достаточно продолжительный. Сначала сенаторы задают кандидату интересующие их вопросы, обмениваются мнениями. Затем по кандидатуре голосует сенатский комитет. Финальный этап - голосование Сената в полном составе.

Таким образом, к инаугурации Байдена, как ожидается, у него еще не будет ни одного утвержденного Сенатом члена администрации США.