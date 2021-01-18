Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии"

Арест российского оппозиционера Алексея Навального с подачи властей России - очередной опасный вызов для всего демократического мира, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Москва давно перешла все "красные линии", за что и получила и продолжает получать оправдано наказания. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа он не останется", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам украинского политика, если власти РФ продолжают не слышать законных призывов, "должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишения права голоса в ПАСЕ".

Лидер "Евросолидарности" отметил, что, несмотря на диаметрально противоположные подходы по вопросу Крыма, он присоединяется к требованиям мирового сообщества об уважении к демократическим ценностям и немедленном освобождении Навального, "как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан".

"Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако, это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", - резюмировал Порошенко.