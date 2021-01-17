Политика

11:07 17.01.2021

Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

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Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

Все 43 избирательных участка в Борисполе (Киевская обл.), где в это воскресенье избирают мэра, открылись, голосование проходит в штатном режиме, сообщила Центральная избирательная комиссия.

В сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook указано, что за пост мэра борются 16 кандидатов. Голосовать могут более 64 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены до 29 января включительно.

В это воскресенье повторные выборы проходят также в Броварах Киевской области (здесь, кроме мэра, избирают также депутатов городского совета) и в Новгород-Северском Черниговской области.

Избранный мэром Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября 2020 года.

Теги: #борисполь #мэр #выборы
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