Президент Эстонии поручила лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kalijlaid) поручила формирование нового правительства лидеру крупнейшей оппозиционной партии Реформ Кае Каллас (Kaja Kallas).

"Я поручу Кае Каллас сформировать новое правительство и с завтрашнего дня она приступит к этому. У нас нет времени затягивать в связи с коронавирусом и нынешней политической ситуацией", - заявила глава государства в среду журналистам.

Она отметила, что на формирование нового правительства отводится 14 дней, и сообщила, что до назначения нового кабинета министров продолжит работу нынешний во главе с уходящим в отставку Юри Ратасом (Juri Ratas).

При этом Кальюлайд подчеркнула, что уходящий в отставку кабинет министров не должен принимать важных политических решений.

Премьер-министр, председатель ведущей партии Центра Ратас сообщил в среду о намерении подать в отставку в связи с предъявленным партии подозрением в коррупции. В отставку уходит и возглавляемое им правительство.

12 января полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в коррупции партии Центра как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам, в том числе генеральному секретарю партии Центра Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру (Hillar Teder), а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Согласно подозрению, бизнесмен Тедер и Корб договорились в прошлом году, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро.

В третьем квартале прошлого года предприниматель Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 000 евро. Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.