Политика

18:01 12.01.2021

Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

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Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов Палаты представителей Конгресса отстранить его от власти, сообщает корреспондент агентства Bloomberg.

По его данным, выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев".

При этом отмечается, что Трамп не упомянул о вспыхнувших в здании Капитолия на прошлой неделе беспорядках, в результате которых погибли пять человек.

Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.

Ранее во вторник в Палату представителей внесли резолюцию об объявлении импичмента Трампу за его предполагаемую роль в разжигании беспорядков в Капитолии 6 января. В среду в палате ожидается голосование по объявлению импичмента Трампу.

Кроме того, в Палату представителей Конгресса в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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