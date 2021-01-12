Политика

15:13 12.01.2021

В "Слуге народа" намерены изучить ситуацию, связанную с внесением Дубинского в санкционный список США

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В "Слуге народа" намерены изучить ситуацию, связанную с внесением Дубинского в санкционный список США

В депутатской фракции "Слуга народа" намерены изучить ситуацию относительно внесения депутат Александра Дубинского в санкционный список США против физических лиц и организаций Украины за вмешательство в выборы.

"Первое заседание фракции в офлайн-режиме, очевидно, состоится 25 января, перед началом пленарной недели. Но если будет необходимость, мы сможем и в онлайне обсудить. Хотя это такие чувствительные моменты, что лучше очно обсуждать эту информацию. Нам точно будет необходимо некоторое время, чтобы изучить ситуацию. Но в любом случае, позиция фракции, как и в принципе позиция государства, состоит в том, что вмешиваться в выборы в какой-либо стране недопустимо", – сказала заместить главы фракции Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Вместе с тем, она подчеркнула, что довольно часто позиция Дубинского не совпадает с официальной позицией фракции во время голосований в зале Верховиной Рады или же в публичных высказываниях.

"В данном случае (относительно введения санкций США, – ИФ) корректнее, чтобы комментировал сам Александр Дубинский", – добавила замглавы фракции.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.

Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Теги: #дубинский #санкции #слуга_народа
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