Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы в ее международно признанных границах – Зеленский о приднестровском урегулировании

Украина последовательно поддерживает территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский после того, как обсудил с президентом Молдовы Майей Санду ситуацию в Приднестровье и возможные шаги по урегулированию ситуации в этом регионе.

"Сегодня мы также обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы и обменялись мыслями по поводу дальнейших шагов относительно Приднестровья, в частности, учитывая посредническую роль Украины в формате 5+2. В очередной раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины по поводу приднестровского урегулирования является неизменной: мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ", - заявил Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.