Глава МИД Украины: менторские нотки "старших товарищей" с белорусской стороны неуместны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным.

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко - ИФ) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.

Как сообщалось, ранее Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. "Я бы косо на него (Зеленского – ИФ) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - сказал он в одном из интервью.