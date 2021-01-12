Политика

09:01 12.01.2021

Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

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Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - сообщается на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook в ночь на вторник.

Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/

Теги: #сша #байден #инаугурация #ельченко
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