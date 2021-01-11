Люди не должны платить за газ больше, чем он обошелся госмонополии – Тимошенко

Украинцы понимают очередную несправедливость власти и по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снижения тарифов, поскольку им не оставили выбора, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Праздники прошли, пора сказать о неприятном. 2021г, если монобольшинство будет работать так же некомпетентно, как сейчас, для украинцев будет тяжелее 2020-й. Ощутимо тяжелее. Новая власть решила дальше повышать тарифы. Это приведет к тому, что людям придется платить за коммуналку существенно больше. Электроэнергия почти всем семьям обойдется вдвое дороже, а цена на отопление возрастет в полтора раза", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Политик отметила, что у нее иногда складывается впечатление, что действующее правительство, принимая свои решения, вообще не прогнозирует их последствий. Во время, когда все страны-соседи Украины, понимая насколько существенно пандемия ударила по благосостоянию граждан, уменьшают цену энергоносителей - в Украине наоборот увеличивают.

"Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми богатыми среди европейцев, и из них теперь можно драть три шкуры? Для меня, как человека, который в свое время справился с такими же вызовами, при этом сохраняя тарифы почти в десять раз ниже нынешних, вывод очевиден - правительством руководят дилетанты, непрофессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты", - написала Тимошенко.

Она отметила, что нынешняя ситуация возмутительная еще и потому, что Украина имеет уникальные возможности для обеспечения своих граждан дешевыми энергоносителями. Это газ собственной добычи и еще дополнительно у нас есть подземные газовые хранилища, позволяет покупать газ летом, в период низких цен, и по этим низким ценам продавать его украинцам в пик сезона, независимо от рыночной конъюнктуры. Эти хранилища не принадлежат ни власти, ни коррупционерам, ни "международным стервятникам", они принадлежат каждому украинцу.

"Я требую дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом. Это позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, что автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию… Не умеете сами эффективно управлять страной - спросите тех, кто знает, как это делать. Народ устал оплачивать ваши "реформы", больше напоминающие эксперименты на грани человечности. Ваши "таланты" уже довели страну "до ручки". Остановитесь, или вас остановят люди", - написала Тимошенко.