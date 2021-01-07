Политика

12:12 07.01.2021

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

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Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее разозлили события в Вашингтоне, где сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия.

"Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса прошлой ночью, эта картина меня разозлила и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями", - заявила Меркель на пресс-конференции.

Она добавила: "Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и подтвердил это вчера".

"Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи", - отметила канцлер.

Конгресс США утвердил в четверг итоги голосования Коллегии выборщиков, подтвердив, таким образом, победу на президентских выборах Джо Байдена.

Теги: #сша #меркель #германия
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