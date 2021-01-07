Порошенко: события в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал беспорядки на территории Капитолия в Вашингтоне "подтверждением ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики", - написал Порошенко в Телеграм утром в четверг.

"Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!", - заключил политик.