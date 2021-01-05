Санду надеется обсудить с Зеленским безопасность в регионе и евроинтеграционные реформы

Президент Молдовы Майя Санду в ходе официального визита в Киев 12 января надеется обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности в регионе и реформы на пути Молдовы и Украины в ЕС.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - сказала Санду в интервью DW.

Она подчеркнула, что для Молдовы важно, чтобы и с Румынией, и с Украиной были хорошие отношения.

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало", - указала Санду.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква заявил, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Украину с официальным визитом 12 января 2021 года.