Политика

17:26 03.01.2021

Администрация Трампа за годы работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео

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Администрация Трампа за годы работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"С 2017 года администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал он в Твиттере.

При этом госсекретарь США повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.

Теги: #помпео #рф #трамп #санкции
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