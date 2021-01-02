Политика

09:55 02.01.2021

Украина планирует в 2021г. саммит в Нормандском формате и проведение Крымской платформы - ОПУ

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Украина планирует в 2021г. саммит в Нормандском формате и проведение Крымской платформы - ОПУ

Украина нацелена на проведение в 2021 году очередного саммита в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

"В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в Нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по Нормандскому формату - Германии и Франции", - написал Жовква в статье "Приоритеты Украины во внешней политике в 2021 году", опубликованной на сайте ZN.UA.

При этом он отметил, что будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Среди тактических задач Жовква назвал сохранение текущего перемирия, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализацию обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Кроме того, Украина продолжит работать над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.

"Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и в дальнейшем будет успешно работать", - подчеркнул замруководителя Офиса президента.

Жовква также отметил, что в 2020 году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня.

"Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который мы готовимся провести в Украине летом 2021 года", - говорится в статье.

Теги: #жовква #планы #украина
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