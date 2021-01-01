Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с новым годом и пожелал "коллективного иммунитета", сообщает пресс-служба политсилы.

"С Новым годом! Пусть 2021 принесет удачу и добро. А в новогодние праздники все мы, словно дети, ждем чудо и желаем, чтобы все проблемы в этом году остались в прошлом. Я искренне хочу, чтобы грядущий год принес для каждого украинца здоровья, для каждой украинской семьи любовь и уют, а для нашей страны мир и благополучие. Счастья, благополучия", - цитирует пресс-служба слова пятого президента Украины Порошенко.

Отдельно он выразил особые пожелания украинским воинам, которые защищают государственные границы на Донбассе, - вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Порошенко также призвал взять в новый год все, что выдержало испытание временем, а именно достоинство, свободу, независимость, патриотизм.

"Пусть Новый год приносит положительные ощущения и положительные эмоции. Дарит новые возможности каждому украинцу, каждой семье, и нашему государству. Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, пришедший в двадцатом году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", - сказал лидер "Евросолидарности".

Кроме того, он выразил почтение медицинским работникам, благотворителям и волонтерам.

"Еще раз доказали, - самим себе в первую очередь, - как способны объединяться и поддерживать друг друга. И твердо стоять на страже наших ценностей", - подчеркнул политик.

Порошенко добавил, что "даже в сложных обстоятельствах следует радоваться каждому дню. Недаром же "Ода к радости" стала гимном объединенной Европы, куда и лежит наш магистральный путь. Буквально на днях где-то вычитал правильную мысль: в наших украинских колядках слово "радуйся" - одно из главных".