Политика

13:11 29.12.2020

Кулеба уверен в успехе Маркаровой на посту посла Украины в США

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Кулеба уверен в успехе Маркаровой на посту посла Украины в США

Бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова будет успешным профессиональным послом Украины в США, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сам Константин Иванович (Грищенко, экс-глава МИД Украины, экс-посол Украины в США - ИФ) меня когда-то научил и мне сказал: Дмитрий, хуже, чем дипломатия, является только внутренняя дипломатия. Иными словами, тот, кто умеет делать внутреннюю дипломатию, тот может быть и дипломатом. Это его слова, которым он меня когда-то научил, за что я ему очень благодарен. Я убежден, что Оксана Маркарова, бывшая министр финансов, будет успешной профессиональной госпожой послом Украины в Соединенных Штатах", - сказал Кулеба в интервью газете "День".

Он отметил, что, возможно, некоторые дипломаты относятся к этому драматично, поскольку они занимали должность главы дипломатического ведомства в Вашингтоне. "Но я хочу, чтобы мы не впадали в лицемерие. Можно критиковать этот выбор. Но вопрос в другом. Никто, кроме узкой части украинского дипломатического сообщества, возглавляемого Костантином Ивановичем, к которому я реально тепло отношусь и уважаю, не считает Маркарову недостойным кандидатом на эту должность", - отметил глава МИД Украины.

"Да, она бывший член правительства. А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что взаимодействовала с США и имеет успешный опыт взаимодействия? Министр финансов не может не быть дипломатом по определению. Я об этом сразу сказал", - пояснил Кулеба.

 

Теги: #кулеба #маркарова
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