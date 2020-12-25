Политика

18:45 25.12.2020

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

2 мин читать
Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейские и евроатлантические стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что этот документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением КС от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Также сообщается, что закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК касательно судей, судей Конституционного суда (КС) Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КС от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, закон устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования касательно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Теги: #напк #зеленский #украина #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 25.12.2020
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

19:16 25.12.2020
Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

18:51 25.12.2020
Российские наемники с начала суток четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники с начала суток четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

11:03 25.12.2020
Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

10:22 25.12.2020
Самым сложным для Степанова будет вопрос получения вакцины от COVID-19 – Зеленский

Самым сложным для Степанова будет вопрос получения вакцины от COVID-19 – Зеленский

09:15 25.12.2020
Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

09:08 25.12.2020
В Украине не будет блокироваться платная вакцинация - Зеленский

В Украине не будет блокироваться платная вакцинация - Зеленский

08:38 25.12.2020
Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

08:25 25.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

07:52 25.12.2020
Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Глава МИД: Противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности Украины - первый приоритет дипломатии на 2021г

Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в годовщину нападения на Черновол: пособники Януковича расправляются с участниками Революции достоинства

Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство" – Разумков

Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США никак не скажется на помощи Украине

Глава МИД Украины: потенциал "нормандского" и "минского" процессов еще не исчерпан

Соглашение с Великобританией готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом - Барнье

"Евросолидарность" не поддержит программу развития Киева на 2021г из-за сокращения финансирования медицины - Марина Порошенко

Для преодоления экономического кризиса в Украине в 2021г необходима смена премьера – эксперты

Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА