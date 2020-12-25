Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада сможет в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

"Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале", – сказал политик агентству "Интерфакс-Украина".

После этого закона, по его словам, будут еще инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Также Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

"Хотелось бы добраться до конца года до прообраза хотя бы на местном уровне электронного голосования, чтобы, может быть, с помощью какой-то разновидности приложения по примеру "Дия", все-таки, прийти к какой-то этой модели. Потому что это тоже наше программное обещание – перейти в диджитализированный процесс", – объяснил глава фракции "Слуга народа".