Глава МИД Украины: потенциал "нормандского" и "минского" процессов еще не исчерпан

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины предусмотрено пять возможных сценариев развития событий на Донбассе, из которых сейчас реализовывается первый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события разворачиваются по первому сценарию. Когда коллеги говорят о "плане Б", они очевидно артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал Нормандского формата и Минского процесса не исчерпан ещё", - объяснил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул значимость той работы, которую проделывают представители Украины в переговорах разных форматов.

"И ту титаническую работу, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, ведя переговоры с немецким, французским и российским коллегами - там ещё есть за что побороться и есть на что давить. И точно так же наша команда в ТКГ под руководством первого президента Леонида Кравчука - да, там атмосфера в ТКГ так себе, мягко говоря, ситуация деструктивная, иногда это напоминает хождение по кругу бесконечное, но все профессиональные люди и все понимают, что сейчас другого пути нет. И нужно, как писал классик, "лупати сю скалу", - отметил Кулеба.