Политика

17:01 23.12.2020

В Раде зарегистрирован законопроект, усовершенствующий институт старост

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В Раде зарегистрирован законопроект, усовершенствующий институт старост

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, усовершенствующий институт старост.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект №4535 О внесении изменений в некоторые законы о развитии института старост зарегистрирован во вторник.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают внести изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" и определить понятие "старостинский округ", уточнить статус старосты.

Согласно законопроекту, старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению сельского, поселкового, городского головы по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью, проведенного в старостинском округе).

Законопроект оговаривает, что староста работает в соответствующем совете на постоянной основе и не может совмещать свою служебную деятельность с другой работой, в том числе на общественных началах (за исключением преподавательской, научной и творческой во внерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью.

В соответствии с законопроектом старостинский округ образуется в составе населенного пункта (населенных пунктов), на территории которых проживает не менее полутора тысяч жителей.

Из законодательства также исключается норма о досрочном прекращении полномочий старосты.

Теги: #законопроект #старосты
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