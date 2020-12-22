Политика

19:44 22.12.2020

ЦИК назначила выборы нардепа в 50 округе на 28 марта 2021г взамен Требушкина, избранного мэром Покровска

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ЦИК назначила выборы нардепа в 50 округе на 28 марта 2021г взамен Требушкина, избранного мэром Покровска

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), избранный в котором в 2019 году внефракционный народный депутат Руслан Требушкин по результатам прошедших 25 октября 2020 года местных выборов стал городским головой г.Покровск, после чего сложил полномочия нардепа.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение Комиссия приняла на заседание во вторник. "В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В., избранного в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), по личному заявлению. Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область).

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Руслан Требушкин написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия народного депутата Руслана Требушкина.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87 (Ивано-Франковская обл.) написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы г.Надворная Ивано-Франковской области. Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия народного депутата 17 декабря.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. Начало избирательного процесса была назначено на 27 января 2021 года.

Теги: #цик #выборы
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