Политика

17:40 18.12.2020

Игорь Палица призвал «Слуг народа» прекратить давление на местные советы и передать им все экономические полномочия

2 мин читать
Игорь Палица призвал «Слуг народа» прекратить давление на местные советы и передать им все экономические полномочия

Центральная власть должна завершить реформу децентрализации и передать полномочия местным советам. Об этом заявил лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ», народный депутат Игорь Палица в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».

«Децентрализация заработает, когда местные советы будут решать, куда пойдут деньги. Не представитель президента (председатель ОГА - ред.), каким бы профессионалом он не был. Власть не закончила децентрализацию. Вы хотите все держать в своем кулаке: если кто-то лезет не туда, вы бьете его по голове, открываете уголовные производства. В Хмельницкой области выборы главы областного совета выиграла депутат от партии «ЗА МАЙБУТНЄ», Виолетта Лабазюк. На следующий день из Офиса Президента была команда подать в суд - якобы ее выбрали незаконно. Представительницу партии «ЗА МАЙБУТНЄ», отстранили от исполнения обязанностей на время разбирательства. Это нонсенс, это незаконно, но такая команда поступила из Офиса Президента. Сегодня в Черновцах в областном совете сформировалась коалиция, которая предлагает на должность председателя облсовета представителя Аграрной партии, а не «Слуги народа». Здание облсовета сразу «заминировали», и выборы не состоялись. Так выглядит ваша борьба за власть. Это нечестная борьба» - возмутился Игорь Палица.

Лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» отметил, что источник коррупции - это чиновники в Киеве, а не местные депутаты.

«Когда вы говорите о коррупции на местах - не оскорбляйте местных депутатов! После выборов пришло очень много хороших людей. Они хотят ходить по улицам и честно смотреть в глаза людям, которые их избрали. Есть, конечно, плохие депутаты, пусть ими занимается полиция, прокуратура. Но когда вы говорите о коррупции на местах, «люди пришли «дерибанить» землю», то это - ложь! Землю «дерибанят» в Госгеокадастре. Не местные депутаты, а чиновники в Киеве покрывают эту коррупцию. Поэтому надо передать их полномочия на места», - заявил Игорь Палица.

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

Зеленский передаст генсеку НАТО предложения по расширенному партнерству - Стефанишина

Шкарлет: благодарен критикам, которые учат меня быть политиком, стойким к манипуляциям

Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Министр по делам ветеранов Лапутина задекларировала 568 тыс. грн доходов за 2019

Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Турция играет важную роль в системе сохранения стабильности и безопасности в Черноморском регионе - Шмыгаль

Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА