Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

Народные депутаты собрали подписи в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учёта, а также законопроект про "евробляхи". Инициаторами выступили и я, и Александр Дубинский", - отметил парламентарий в пятницу.

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться "по законопроектам о полной отмене фиксализации".

"Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов", - сказал Гетманцев журналистам в пятницу.