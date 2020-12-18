Турция играет важную роль в системе сохранения стабильности и безопасности в Черноморском регионе - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что одним из приоритетных направлений украинско-турецкого взаимодействия должна стать ситуация по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, международной политики и сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Так, премьер-министр Украины поприветствовал проведение консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турецкой Республики в формате "Квадрига", что, по его словам, свидетельствует об особом характере партнерства между странами.

Шмыгаль также подчеркнул, что Турция является надежным партнером Украины и играет важную роль в системе сохранения стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

"Одним из приоритетных направлений украинско-турецкого взаимодействия должна стать ситуация по вопросам безопасности в Черноморском регионе. Ведь именно стабильность и безопасность являются залогом успешного развития деловых контактов и международной торговли в целом", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр выразил надежду, что тематика деоккупации Крыма и Донбасса будет оставаться в фокусе внимания двустороннего сотрудничества Украины и Турции, а также поблагодарил Турцию за готовность взаимодействовать в пределах Крымской платформы.

Во время встречи Шмыгаль подчеркнул, что одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

"Уверен, что увеличение годового товарооборота между нашими странами по меньшей мере до $10 млрд является хорошей целью для расширения нашего экономического сотрудничества", - отметил премьер.