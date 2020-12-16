Уровень поддержки Зеленского за год снизился, Порошенко и Бойко - вырос

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский - 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря.

Согласно обнародованному в среду пресс-релизу с результатами социсследования, намерены проголосовать за пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко соответственно 13% и 19%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - соответственно 12% и 17% опрошенных.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - соответственно 4,5% и 6%, за экс-премьера Владимира Гройсмана - соответственно 3% и 4%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - соответственно 3% и 3%, за спикера парламента Дмитрия Разумкова - соответственно 2% и 2,5%, за заместителя главы ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - соответственно 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - соответственно 1% и 1,5%, за лидера "Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александра Вилкула - соответственно 0,7% и 0,9%.

"По сравнению с декабрем 2019 года снизился уровень электоральной поддержки В.Зеленского (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки П.Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Ю.Бойко - с 10% до 12%, И.Смешко - с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Ю.Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%)", - отмечают социологи.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием трех кандидатов, которые получают наибольшее количество голосов в первом туре (В.Зеленский, П.Порошенко и Ю.Бойко), а также политика с самым высоким по сравнению с другими уровнем доверия - Д.Разумкова.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П.Порошенко, Ю.Бойко или Д.Разумковым становится победителем президентских выборов. Д.Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а П.Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю.Бойко", - говорится в релизе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.