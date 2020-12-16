Политика

16:06 16.12.2020

Уровень поддержки Зеленского за год снизился, Порошенко и Бойко - вырос

3 мин читать
Уровень поддержки Зеленского за год снизился, Порошенко и Бойко - вырос

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский - 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря.

Согласно обнародованному в среду пресс-релизу с результатами социсследования, намерены проголосовать за пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко соответственно 13% и 19%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - соответственно 12% и 17% опрошенных.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - соответственно 4,5% и 6%, за экс-премьера Владимира Гройсмана - соответственно 3% и 4%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - соответственно 3% и 3%, за спикера парламента Дмитрия Разумкова - соответственно 2% и 2,5%, за заместителя главы ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - соответственно 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - соответственно 1% и 1,5%, за лидера "Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александра Вилкула - соответственно 0,7% и 0,9%.

"По сравнению с декабрем 2019 года снизился уровень электоральной поддержки В.Зеленского (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки П.Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Ю.Бойко - с 10% до 12%, И.Смешко - с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Ю.Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%)", - отмечают социологи.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием трех кандидатов, которые получают наибольшее количество голосов в первом туре (В.Зеленский, П.Порошенко и Ю.Бойко), а также политика с самым высоким по сравнению с другими уровнем доверия - Д.Разумкова.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П.Порошенко, Ю.Бойко или Д.Разумковым становится победителем президентских выборов. Д.Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а П.Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю.Бойко", - говорится в релизе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

 

Теги: #социсследование #политики #поддержка #центр_разумкова
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 16.12.2020
Более 40% украинцев считают Зеленского разочарованием года, каждый пятый назвал "политиком года"

Более 40% украинцев считают Зеленского разочарованием года, каждый пятый назвал "политиком года"

02:46 16.12.2020
США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

22:24 10.12.2020
Блок Кернеса на выборах секретаря Харьковского облсовета поддержит кандидата от Слуги народа

Блок Кернеса на выборах секретаря Харьковского облсовета поддержит кандидата от Слуги народа

11:41 09.12.2020
Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

20:28 07.12.2020
Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

07:31 02.12.2020
Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

19:18 26.11.2020
Помощь в 8 тыс. грн смогут получить наемные сотрудники с зарплатой до 30 тыс. грн - законопроект

Помощь в 8 тыс. грн смогут получить наемные сотрудники с зарплатой до 30 тыс. грн - законопроект

19:56 24.11.2020
Бизнес нуждается в моратории на проверки вместо точечной поддержки - СУП

Бизнес нуждается в моратории на проверки вместо точечной поддержки - СУП

04:00 20.11.2020
В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

04:04 19.11.2020
Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Грузии – госдеп

Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Грузии – госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала увольнение Бессараба с должности министра по делам ветеранов

В Украине увеличили до 70 лет возрастной предел для работы на госслужбе

Положения закона о НАБУ по процедуре назначения директора сегодня теряют силу, но Сытник остается полноценным директором Бюро - Малюська

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку – Разумков

Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2021 во втором чтении

ПОСЛЕДНЕЕ

Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

Кабмин согласовал назначение Старуха и Бойчука новыми главами Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Кабмин одобрил реорганизацию и создание новых райгосадминистраций

Гройсман не видит лидерства Кабмина в диалоге с предпринимателями

Кабмин утвердил план по реализации первого этапа стратегии популяризации украинского языка

Кулеба: Украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России, но он необходим

Рада обязала госорганы, созданные во время карантина, проводить назначения после конкурсов

Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

Рада поддержала увольнение Бессараба с должности министра по делам ветеранов

В Украине увеличили до 70 лет возрастной предел для работы на госслужбе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА