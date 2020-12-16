Гройсман не видит лидерства Кабмина в диалоге с предпринимателями

Правительство Украины не проявляет лидерства в диалоге с предпринимателями тогда как бизнес, который является фундаментом экономики, из-за неопределенности и неэффективности программ поддержки едва сводит концы с концами, прокомментировал ситуацию вокруг предпринимательских протестов премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Мы просто обязаны сегодня услышать бизнес, которому чрезвычайно трудно. Доходы предпринимателей падают. Коронавирус, постоянные локдауны, неопределенность. Люди едва сводят концы с концами. Не слышать их и не искать правильных механизмов поддержки и ослабления притеснений государства – недопустимо. Я не вижу лидерской позиции правительства. Это ненормально, когда люди разбивают палатки и живут на Майдане. Должен быть диалог - встретились, поговорили, нашли решение, двигаемся дальше", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он также затронул вопрос существующих кредитных программ для бизнеса. "Мы едва не единственная страна в Европе и в демократическом мире, которая оказывает поддержку под проценты! Это бессмысленная история. И мы видим цифры. К сожалению, более 10 млрд из 13-14 млрд (выданных кредитов) - это перезаимствования. Инвестиции - всего несколько миллиардов. Это по сравнению с другими экономиками, недостаточные цифры. Меня это беспокоит".

По мнению Гройсмана, рост именно долговой нагрузки на украинские семьи становится угрожающей тенденцией, ведь и в бюджете на 2021г растет именно долговая часть.

При этом, как отметил политик, сам факт наличия любого бюджета на следующий год - это хорошо. "Но там нет ничего об экономике, о поддержке рабочих мощностей, об экономическом росте. А есть долговая нагрузка, которое будет ощутимой для каждой украинской семьи", - отметил экс-премьер.

По его словам, ситуация сложная, и вряд ли ее изменят запланированные кадровые ротации в правительстве. "Кадровые ротации в правительстве ничего существенно не изменят. От этого не будет эффекта с точки зрения возможностей и профессионализма работы правительства. Проблема глубже, чем вопрос нескольких министров", - добавил Гройсман.