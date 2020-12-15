Политика

19:58 15.12.2020

Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

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Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Ганс Клюге обсудили поддержку Украины в противодействии пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, темами встречи также стали доступ к эффективным, качественным и безопасным вакцинам.

"Обновленная двухлетняя программа о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Украины открывает новые возможности привлечения международной поддержки для преодоления эпидемии коронавируса в нашем государстве. Высоко ценю, что бюро определило реализацию программы одним из своих приоритетов и уже начало практическую работу. Мы стремимся максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от COVID-19", - отметил Кулеба.

В свою очередь Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает с партнерами в Украине и за рубежом для эффективного противодействия пандемии COVID-19, а также укрепления украинской системы здравоохранения.

Также Кулеба отдельно обратил внимание представителя ВОЗ на сложную эпидситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Россия как государство-оккупант продолжает уклоняться от выполнения своих международных обязательств в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения. Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащей медицинской и социальной защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", - подчеркнул он.

В этом контексте стороны обсудили доступ международных организаций на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Теги: #пандемия #кулеба #коронавирус
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