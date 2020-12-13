Политика

23:46 13.12.2020

Коллегия выборщиков в США проголосует 14 декабря за следующего президента и вице-президента страны

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Коллегия выборщиков в США проголосует 14 декабря за следующего президента и вице-президента страны

 Коллегия выборщиков в США, как ожидается, в понедельник проголосует за президента и вице-президента по итогам состоявшихся 3 ноября выборов.

Коллегия выборщиков состоит из 538 членов. Ожидается, что по итогам голосования перевес в пользу Джо Байдена составит 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.

Выборщики будут голосовать каждый в своем штате, начиная с 10.00 по североамериканскому восточному времени.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

В соответствии с конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Канал ABC со своей стороны отмечает, что процедура голосования коллегии традиционно является не более, чем формальностью, однако в этом году к ней приковано особое внимание из-за того, что президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение и делает заявления о широкомасштабных фальсификациях на выборах.

Личный юрист американского президента Руди Джулиани ранее заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.

Теги: #сша #голосование #выборщики
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