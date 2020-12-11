Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

Председательство Украины в Дунайской комиссии в 2021-2023 годах является признанием ее авторитета в регионе и будет способствовать евроинтеграции и экономическому развитию Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп. Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.