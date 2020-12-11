Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения с 12 декабря

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно документу, режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 12 декабря.

Военное положение в Азербайджане действует с 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении, РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня с 00:00 10 ноября и вводе в регион миротворцев.