Политика

10:26 11.12.2020

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения с 12 декабря

1 мин читать
Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения с 12 декабря

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно документу, режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 12 декабря.

Военное положение в Азербайджане действует с 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении, РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня с 00:00 10 ноября и вводе в регион миротворцев.

Теги: #отмена #военное_положение #азербайджан
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 10.12.2020
Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

14:11 10.12.2020
Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

14:17 09.12.2020
Мюнхенская конференция по безопасности отменена из-за пандемии COVID-19

Мюнхенская конференция по безопасности отменена из-за пандемии COVID-19

15:46 04.12.2020
Трансадриатический газопровод позволит ЕС диверсифицировать свое газоснабжение - ЕК

Трансадриатический газопровод позволит ЕС диверсифицировать свое газоснабжение - ЕК

09:38 04.12.2020
МИД Азербайджана заявил о предвзятости резолюции парламента Франции о защите армянского народа

МИД Азербайджана заявил о предвзятости резолюции парламента Франции о защите армянского народа

15:54 28.11.2020
Четыре человека стали жертвами подрыва на мине в Физулинском районе Азербайджана

Четыре человека стали жертвами подрыва на мине в Физулинском районе Азербайджана

17:25 26.11.2020
Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Карабаху - МИД Азербайджана

Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Карабаху - МИД Азербайджана

19:57 25.11.2020
Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 100 тыс.

Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 100 тыс.

06:04 21.11.2020
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

10:20 20.11.2020
Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств "Нормандской четверки" точно существует - Ермак

Порошенко выступает за проведение закрытого заседания Рады по поводу обороноспособности Украины

Разумков: в ближайшее время поменять парламентско-президентскую республику на парламентскую в Украине невозможно

Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже: Украина показала всем, что заинтересована в мире, а РФ блокирует выполнение договоренностей

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев выступает за усиление санкций, если российская агрессия против Украины продолжится

Санду подтвердила, что в январе посетит Украину с первым официальным визитом

Выход Британии из ЕС вероятен без заключения соглашения

Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

Король Марокко подтвердил решение возобновить дипотношения с Израилем

Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств "Нормандской четверки" точно существует - Ермак

"Евросолидарность" требует от украинской власти вернуть вопрос о ПДЧ НАТО в повестку дня - Порошенко

Порошенко выступает за проведение закрытого заседания Рады по поводу обороноспособности Украины

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА