"Евросолидарность" требует от украинской власти вернуть вопрос о ПДЧ НАТО в повестку дня - Порошенко

Партия "Европейская солидарность" требует от властей вернуть на повестку дня вопрос получения Плана действий относительно членства Украины в НАТО, заявил во время съезда партии ее председатель, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы требуем от властей вернуть на повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речи не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в четверг.

Он подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющ, чем в любых других. "Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях. Однако роль МИД теперь существенно уменьшилась, а реальное руководство внешней политикой осуществляют люди, далекие от понимания ее азов. Отсюда - хаос и отсутствие стратегии. Хуже всего, прекращено дипломатическое сопротивление российской агрессии, и это дезориентирует наших партнеров", - констатирует политик.

"Жизнь подарила мне определенный дипломатический опыт, и, несмотря на естественное разделение на власть и оппозицию, я готов подставить плечо, чтобы помочь стране в вопросах прежде всего внешней политики. И там за пределами страны делать это в любом случае. Чтобы не разрушилась коалиция в поддержку Украины, чтобы никто не сомневался, что Украина обязательно вернется к активной борьбе за своей членство в Евросоюзе и НАТО. Это и есть далеко идущие стратегические цели нашей партии", - резюмировал Порошенко.