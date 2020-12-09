Политика

13:10 09.12.2020

Лишь три пункта договоренностей парижского саммита были успешными и весьма условно - Рахманин

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Лишь три пункта договоренностей парижского саммита были успешными и весьма условно - Рахманин

Год после парижского саммита глав государств нормандской четверки для Украины был годом экcпериментов, и только три позиции договоренностей можно считать условно успешными, считает лидер фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.

"По большому счету, если говорить о достижениях конкретных договоренностей, в заслугу можно поставить ограниченное количество вещей. Во-первых, обмен удерживаемыми лицами - 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года. Во-вторых, 27 июля 2020 года было подписано соглашение о режиме прекращения огня... И третье - открытие двух КПВВ в "Золотом-4" и "Счастье", - сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что "все эти три достижения являются достаточно условными".

Народный депутат напомнил, что в коммюнике по итогам парижского саммита, речь шла об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех". "Это соглашение в полной мере выполнено не было. Не было даже выполнено сопутствующее условие о допуске представителей Красного креста, которые так и не получили всестороннего доступа к незаконно удерживаемым лицам как на временно оккупированных территориях, так и в Российской Федерации", - подчеркнул лидер фракции.

Рахманин обратил внимание, что режим прекращения огня не соблюдается и не является полным, "приводит к жертвам среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, к погибшим и раненым". "Да, режим прекращения огня привел к обстрелам меньшей интенсивности и к уменьшению количества жертв, но говорить о том, что он стал всеобъемлющим и дает основания для продвижения дальнейших договоренностей, говорить очень сложно", - сказал народный депутат.

Он напомнил, что открытие пунктов пропуска в Золотом и в Счастье было совершено украинской стороной в одностороннем порядке. "Противоположная сторона встречных движений не делала, соответственно, эффект, которого ожидали, не достигнут", - подчеркнул Рахманин.

"Что касается остальных договоренностей и всех остальных планов, то фактически они завершились тем, чем должны были завершиться, – ничем", - сказал политик.

Рахманин напомнил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая должна была, согласно коммюнике саммита, получить доступ на всей территории Украины, в том числе во все точки территорий, не контролируемых правительством Украины, его не получила и в ее работе по-прежнему существуют ограничения.

"Процесс обмена удерживаемыми лицами просто затормозился. Россия достигла необходимых для себя целей. Пользуясь достигнутыми договоренностями, она получила в свое распоряжение очень ценных для себя лиц - бывших бойцов "Беркута", своих военнослужащих-разведчиков, свидетеля по делу об МН-17, подозреваемых в тяжких преступлениях на территории Украины. И дальнейшего интереса для продолжения переговоров об обмене у нее нет", - считает парламентарий.

По его словам, Россия теперь шантажирует Украину, требуя от нее в ответ на продолжение процесса по обмену удерживаемых лиц определенных уступок, на которые Украина не должна идти, поскольку это не в ее интересах.

"Эти договоренности не могли приблизить Украину к миру, потому что в действительности - это требования минских договоренностей, которые, по сути, нарушают Конституцию, посягают на украинский суверенитет, территориальную целостность. И поэтому естественно, что украинская сторона при всей гибкости, которую она пыталась демонстрировать, предлагая ряд различных очень специфических инициатив, все равно не может действовать себе во вред", - считает Рахманин.

Теги: #оценка #нормандський_формат #саммит #рахманин
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