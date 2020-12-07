Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

В Европейской комиссии заявляют о готовность помочь Украине восстановить и перезапустить институции, направленные на борьбу с коррупцией.

Об этом в понедельник в ходе заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в онлайн-режиме, говорили представители институций Европейского союза – заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства Катарина Матернова и переговоров о расширении ЕС и исполнительный директор по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Внешней дипломатической службы ЕС Люк Девинь.

Как известно, Украина переживает конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным ряд положений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, созданные ранее антикоррупционных органов и электронное декларирование.

Комментируя проголосованный Верховной радой Украины в пятницу, 4 декабря, законопроект, которым была восстановлена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, Матернова сказала, что это – "первый шаг в правильном направлении, однако не достаточный для того, восстановить в полном объеме антикоррупционную архитектуру".

"Насколько мы понимаем, президент Зеленский ожидает мнение Венецианской комиссии до того, чтобы подписать этот закон. Мы это приветствуем. У нас есть наши коллеги и проекты в сфере правосудия, в сфере анти-коррупции, которые готовы работать в реальном времени с властями, членами Рады, чтобы привести назад антикоррупционную архитектуру в контексте более широкой реформы в сфере правосудия", - заверила она.

Представитель Еврокомиссии высказалась за то, чтобы в Украине были "вновь запущены процессы, направленные на то, чтобы сделать сферу правосудия сильной и надежной частью украинской системы".

"Мы будем работать с вами, чтобы сделать Украину сильной и более устойчивой в сфере гражданского сообщества, государственных институций, экономики, как в отношении внешнего шока - вооруженного конфликта, глобальной пандемии, так и внутреннего шока, который исходит от сопротивления реформам, дезинформационных кампаний и, что более важно, потери доверия граждан. Мы готовы работать с вами, чтобы вновь начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры", - подчеркнула Матернова.

В свою очередь Девинь констатировал, что "за последние несколько месяцев мы видели некоторое негативное развитие в украинской повестке дня реформ".

"Недавнее решение Конституционного суда Украины оказало негативные последствия на украинскую антикоррупционную архитектуру и поставила под вопрос годовые усилия в сфере борьбы с коррупцией. Это решение вновь подтвердило, что крепкая реформа в сфере правосудия остается важной, а борьба с коррупцией сталкивается с постоянными вызовами", - считает он.

Европейский дипломат уверен, что должны быть соответствующие процедуры, которые могут применяться к некомпетентным или коррумпированным судьям.

"Мы призываем правительство и Верховную раду восстановить срочно антикоррупционное законодательство и восстановить законодательство в сфере декларирования. В этом отношении мы обеспокоены недавно проголосованным законом о декларациях, который демонстрирует ряд недостатков. В ближайшей и среднесрочной перспективе мы призываем правительство и все ориентированные на реформы собраться вместе и послать сигнал о том, что Украина привержена необратимости реформ, чего еще нет", - уверен Девинь.

В качестве примера он привел отсутствие криминального преследования ща махинации с Приватбанком.

"Это может послать сигнал всем, в том числе и международным партнерам, что Украина готова укреплять верховенство права. Мы готовы поддерживать Украину в этом отношении с тем, чтобы достичь стабильного процветания для народа", - добавил дипломат.