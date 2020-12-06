Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 13.00 превысила 18% - ЦИК

Явка избирателей в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 13.00 составила 18,4%, сообщила Центральная избирательная комиссия.

"Явка в Кривом Роге на 13.00 18,4%", - указано на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Ранее Гражданская сеть "Опора" сообщила, что явка избирателей на 12.00 составила 14,65% (погрешность 0,82%).

Как сообщалось, в г.Кривой Рог в воскресенье, 6 декабря, проходит повторное голосование, т.н. второй тур, на выборах мэра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. За пост городского головы борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик, набравший в первом туре 25,94% голосов избирателей, и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, набравший 9,15% голосов.