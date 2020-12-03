Политика

13:30 03.12.2020

Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление эффективной работы антикоррупционных органов

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Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление эффективной работы антикоррупционных органов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с представителями депутатских фракций и групп встретился с послами стран "Большой семерки" (G7).

"Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", - написал Разумков в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, на встрече представители парламента сообщили, что была создана рабочая группа, работающая над решением трех ключевых вопросов: возобновление ответственности за недостоверное декларирование, создание эффективных механизмов работы антикоррупционных органов и сбалансирование условий деятельности органов власти, в частности, Конституционного Суда.

"Во время встречи обсудили необходимость быстрого принятия соответствующего решения. Сейчас идет работа над единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины", - указывается в сообщении.

Отмечается, что поиск компромиссного решения поможет быстрее восстановить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

В связи с этим президент Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам этого заседания в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО своим распоряжением обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции безотлагательно возобновить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии "Слуга народа") сообщил, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса подготовила к регистрации три законопроекта.

 

Теги: #g7 #разумков #рада
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