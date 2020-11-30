Политика

15:39 30.11.2020

Главы МИД Украины и Грузии примут участие в заседании НАТО для обсуждения ситуации в Черноморском регионе

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Главы МИД Украины и Грузии примут участие в заседании НАТО для обсуждения ситуации в Черноморском регионе

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Грузии Давид Залкалиани примут участие в заседании НАТО с целью обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, сообщил в понедельник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Заседание Организации Североатлантического договора на уровне министров иностранных дел пройдет также в формате видеоконференции 1-2 декабря.

"На отдельном заседании для решения проблемы безопасности в Черноморском регионе к нам также присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины", - сообщил он. Это заседание пройдет на второй день встречи, в среду, 2 декабря.

Генсек констатировал, что Черноморский регион имеет стратегическую важность для НАТО. "Мы также тесно сотрудничаем с нашими двумя партнерами, которых мы высоко ценим в Черноморском регионе – Грузией и Украиной", - отметил Столтенберг.

Он считает, что присутствие НАТО в этом регионе "значительно". "Мы есть на море, не так давно наши корабли провели там учения, в Румынии дислоцированы тренировочные бригады. Мы усилили присутствие НАТО в Черноморском регионе. и мы тесно работаем с Украиной и Грузией, как с партнерами, потому что мы видели, как Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет этих двух стран нелегальной аннексией Крыма и присутствием российских сил на территориях Грузии", - детализировал генсек альянса.

Столтенберг также напомнил, что альянс поддерживает Украину и Грузию "в политическом и практическом аспекте". "Мы видим, что Россия усиливает свое военное присутствие, в том числе и в Крыму. Поэтому мы должны и в дальнейшем усиливать наше присутствие в регионе и делать это с нашими партнерами Грузией и Украиной. Это мы будем обсуждать в среду, когда мы будем встречаться с министрами иностранных дел этих партнерских стран", - констатировал он.

 

Теги: #грузия #столтенберг #черноморский_регион #украина #нато #мид
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