"Голос" призывает Раду включить в повестку дня на текущей неделе проект постановления о персональных санкциях против лиц, которые создают угрозы нацбезопастности Украины

Депутатская фракция партии "Голос" призывает Верховную Раду включить в повестку дня на текущей неделе проект постановления №3766 о введении персональных санкций против лиц, которые создают угрозы нацбезопастности Украины, заявил председатель фракции Сергей Рахманин.

"Во время согласительного совета я настоял на том, чтобы всё-таки в повестку дня был наконец-то поставлен законопроект 3766. Это проект постановления, который рекомендует Совету национальной безопасности (и обороны – ИФ) ввести персональные санкции относительно лиц, которые провинились перед Украиной... Этот проект постановления предусматривает применение санкции относительно членов конституционной комиссии так называемой российской, которая вносила изменения в Конституцию России. Согласно этим изменениям была легализована оккупация Крыма - оккупация Россией украинской территории", - сказал Рахманин на брифинге в Раде в понедельник, 30 ноября..

Как сообщалось, проект постановления №3677 "Об одобрении предложений по применению персональных и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины" был зарегистрирован в Раде 1 июля 2020 года.