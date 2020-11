Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Голодомор в 20 веке был ужасным преступлением против украинского народа и против человечества.

"Перечитал "Красный голод" в этот печальный день памяти жертв Голодомора. Миллионы невинных украинцев лишились жизни при режиме Сталина - ужасное преступление против украинского народа и против человечества", - написал Маасикас в своем твиттере.

Он отметил, что перечитал книгу Аппельбаум "Красный голод. Война Сталина против Украины", которая посвящена истории Голодомора 1932-1933 годов.

Энн Эпплбаум - американский журналист и историк. Много писала о марксизме-ленинизме и развитии гражданского общества в Центральной и Восточной Европе. Работала в The Economist и The Spectator и была членом редакционной коллегии The Washington Post.