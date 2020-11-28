Политика

13:06 28.11.2020

В "Голосе" сомневаются, что Рада на предстоящей пленарной неделе будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021

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В "Голосе" сомневаются, что Рада на предстоящей пленарной неделе будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021

Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что на предстоящей пленарной неделе Верховная Рада вряд ли будет рассматривать во втором чтении законопроект о государственном бюджете на следующий год.

"У меня есть определённое чувство, что на следующей неделе бюджета не будет. Во-первых, согласно закону у нас есть десять дней (для обсуждения законопроекта - ИФ), а во-вторых, честно говоря, от представителей власти слышал, что они не готовы его голосовать", - сказал Железняк журналистам в субботу в Киеве.

Народный депутат также отметил, что его поправка в проект госбюджета об уменьшении финансирования Офиса президента не учтена - финансирование канцелярии главы государства осталось таким же как было в первом чтении – 1 млрд 269 млн грн.

Теги: #бюджет #голос
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