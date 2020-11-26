Взаимоотношения Украины и США в большой степени будут зависеть от того, как Киев справляется со своими внутренними проблемами – депутат Немыря

Украина не должна смотреть на свои отношения с США и ее новоизбранном президентом Джоном Байденом через "розовые очки" и призму своего сотрудничества с администрацией Барака Обамы (президент США - ИФ), а учитывать в этих взаимоотношениях вызовы быстро меняющегося мира, считает первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Григорий Немыря (фракция "Батькивщина").

"Мы можем уже говорить, что Джон Байден будет провозглашен новым президентом США, хотя мы также помним: в политике - никогда не говори никогда. Что это для нас значит? Первым делом надо вспомнить то, что было, и на этой основе прогнозировать, что может быть. Я помню первую внешнеполитическую речь Байдена, в его бытность вице-президентом США, которую лично слушал, в феврале 2009 года на Мюнхенской конференции по безопасности. И там он говорил о политике перезагрузки с Россией. Это то, с чего начиналась собственно внешнеполитическое кредо тогда вице-президента, но и всей администрации Барака Обамы. Это такие вещи, которые стоит вспоминать, чтобы не иметь каких-то "розовых очков", - сказал Немыря в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Немыри, не стоит забывать, что президент Обама был первым американским президентом, который не посетил Украину с момента ее независимости. Он напомнил, что Обама публично заявлял, что Украина не принадлежит к ключевым интересам США, и его администрация эти взгляды разделяла.

"Я думаю, мы должны эти вещи помнить. Потому что сам вице-президент, его советники и советники Обамы, которые сейчас займут ключевые должности в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, не были в вакууме, они были частью этой администрации", - сказал Немыря.

Он также напомнил в разрезе интересующих Украину вопросов Минского и Нормандского процессов, что советник бывшего вице-президента и будущего президента США Майкл Карпентер (старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете - ИФ) в интервью "Голосу Америки" 20 сентября 2019 года заявил, что "Формула Штайнмайера фактически легитимизирует террористов и снимает ответственность с России".

Народный депутат подчеркнул, что будущую политику новоизбранного президента можно прогнозировать и по планирующимся кадровым назначениям. По его словам, это касается и кандидатуры Энтони Блинкена, которого, скорее всего, утвердит Сенат, на должность госсекретаря США.

"Он очень качественный эксперт, которого я знаю лично с 2007 года, и неоднократно с ним встречался в Киеве, Вашингтоне и других города. Он является сторонником школы либерального международного миропорядка. И из его первых заявлений мы уже видим, что будет возвращение и больше внимания к альянсам международных организаций, которые олицетворяют этот международный либеральный миропорядок – а это и НАТО, и международные финансовые организации, и некоторые другие организации", - считает Немыря.

По мнению политика, при Байдене больше внимания будет уделяться вопросам контроля над вооружением. Он напомнил, что скоро заканчивается действие договора СНВ-3 (Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ИФ).

"И в этом плане Украина имеет шанс, наконец, вспомнить о Будапештском меморандуме, поскольку это является частью вопроса нераспространения ядерного оружия. Это вывод, к которому надо прийти уже сейчас и готовиться", - считает Немыря.

По мнению политика, необходимо помнить, что современный мир 2021 года сильно отличается от того, который существовал в 2008-2009 годах, когда Байден начинал работать вице-президентом в администрации Обамы.

"Одно из ключевых изменений, что США, хоть и остаются самой мощной мировой силой, постепенно теряют эту эксклюзивную роль. Если в 1951 году доля Америки в мировом ВВП была 51%, в 1991 году - 25%, то в 2020 году это где-то 17%... И это может иметь политические последствия, которые должны оценить в Украине - что в современном мире очень редко собственные национальные интересы наилучшим образом обеспечиваются эксклюзивными отношениями только с одним из полюсов силы. В современном мире их несколько", - сказал политик.

По словам Немыри, "очень важно, чтобы Украина строила отношения и готовилась к отношениям с новой администрацией не только опираясь на анализ опыта сотрудничества с администрацией Обамы, поскольку ключевые игроки этой администрации займут еще более важные позиции в администрации Байдена, но в то же время учитывала, как быстро меняется мир, в котором все больше хаоса и меньше порядка".

Народный депутат допускает, что при новом президенте для США европейское направление будет более приоритетным, чем во времена администрации Трампа.

"И это хорошо для Украины. Но в то же время безусловным приоритетом будет и остается Азиатско-Тихоокеанский регион, где находятся три из семи наиболее мощных экономических стран - Китай, Япония и Индия. В этом смысле Китай, безусловно, будет, как часть Азиатско-Тихоокеанского региона, приоритетом", - отметил Немыря.

По словам народного депутата, когда поднимается вопрос, каким образом будут развиваться отношения Украины и США, то может возникнуть вопрос - как этому будут отвечать (или не отвечать) видения Украины отношений, например, с Китайской народной республикой. При этом Немыря подчеркнул, что надо быть реалистами и быть готовыми к новым региональным кризисам, которые, скорее всего, возникнут, потому что новую администрацию будут тестировать, в том числе и Китай.

Немыря обратил внимание, ссылаясь на Блинкена, что предпосылкой успешной внешней политики является качество домашней политики, внутренней политики, качество управления и демократии.

"Успешная внешняя политика начинается с дома - это больше будет касаться Украины. Если у нас будет оставаться то, что есть сейчас - инерция и управленческий хаос, то возможности эффективной, успешной внешней политики будут очень и очень ограничены", - отметил народный депутат.