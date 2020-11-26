Беларусь вручила послу Украины ноту протеста

Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало в четверг посла Украины Игоря Кизима для вручения ноты протеста из-за "непрекращающейся серии антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г", - сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что послу выражена озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

Также в МИД Беларуси считают, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

"Заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание", - сказано в сообщении.